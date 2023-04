Anya ehrlich: Sie hat während GNTM "viel falsch gemacht"!

Für Anya Elsner ist das Abenteuer Germany's next Topmodel vorbei. Zehn Wochen lang kämpfte sie vor den Augen von Heidi Klum (49) um den begehrten Titel. Doch dabei erhielt sie nicht nur positive Reaktionen: Sowohl bei ihren Konkurrentinnen in der Villa als auch bei vielen Zuschauern kam die 19-Jährige mit ihrer Einzelkämpfer-Art nicht sonderlich gut an und entwickelte sich zur Außenseiterin. Im Promiflash-Interview lässt Anya ihre GNTM-Zeit jetzt Revue passieren.

"GNTM ist ein riesiges Abenteuer, was ich mir für jeden wünsche. Eine ganz große Erfahrung, die nicht jeder erleben darf. Ich bin dankbar für die Zeit", stellt sie gegenüber Promiflash klar. Mit ihrem Verhalten in der Show sei Anya prinzipiell nicht unzufrieden – allerdings wundere sie sich manchmal über sich selbst: "Ich habe gelernt, dass ich mehr aufpassen sollte, wie ich mich präsentiere und in meiner Kommunikation wiedergebe. Ich habe viel falsch gemacht während GNTM, aber habe aus meinen Fehlern gelernt." Einige ihrer Aktionen, die nicht ihrer Natur entsprächen, führe sie auf den großen Druck in der Sendung zurück. "Man darf auch nicht vergessen, dass ich beim Zahnarzt arbeite und ich täglich mit verschiedenen Menschen in Kontakt trete. Würde ich mich so verhalten wie bei GNTM, wäre ich schon längst gekündigt worden", betont die Zahnmedizinische Fachangestellte.

Trotz der Streitigkeiten sei der Umgang mit den anderen Nachwuchsmodels okay gewesen. "Wir haben alle erwachsen miteinander kommuniziert und das hat mir letztendlich auch gereicht. Ich wollte dort keine engen Freundschaften schließen, aber ein normales Umgehen miteinander, was auch funktioniert hat", erklärt Anya. Mit der Situation sei sie deshalb "zufrieden" gewesen.

