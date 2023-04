Bella Hadid gratuliert Schwester Gigi mit Throwback-Fotos!

Throwback-Pics sind eine Spezialität der Hadid-Schwestern! Sowohl Bella (26), als auch Gigi Hadid (28) haben bereits im Teenageralter mit dem Modeln begonnen. Die Schönheiten sind nicht mehr aus der Modebranche wegzudenken. Während Gigi Riesendeals mit Maybelline und Topshop an Land gezogen hat, gelang es auch ihrer jüngeren Schwester das Gesicht großer Marken wie Chanel zu werden. So süß gratulierte Bella Gigi zum 28. Geburtstag!

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty gleich mehrere Throwback-Fotos aus ihrer gemeinsamen Kindheit sowie ein paar aktuellere Pics. Ein Foto zeigt die Mädels als Blumenkinder auf einer Hochzeit, auf einem anderen ist zu sehen, wie sie seelenruhig nebeneinander schlafen. Dazu schreibt das Model: "Alles Gute zum Geburtstag, meine beste Freundin, meine Vertraute, meine Lehrerin, meine Logik und meine Lieblings-Chill-Partnerin." Außerdem fügt sie hinzu, was ihre große Schwester alles für sie ist: "Ruhig, cool, gesammelt, freundlich, liebevoll, hart arbeitend, lustig [...] – die Liste all der Gründe, warum ich dich liebe, könnte tagelang weitergehen."

"Ich bin im Geiste immer bei dir und dein Cheerleader Nummer 1 an 365 Tagen im Jahr. Ich liebe dich so sehr, dass es weh tut", kommt Bella aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Besonders sticht hervor, dass die Geschwister einen besonderen Bezug zu Pferden haben. Bella wollte sogar ursprünglich als Reiterin an den olympischen Spielen teilnehmen, musste diesen Wunsch jedoch aufgrund einer Borreliose-Erkrankung aufgeben.

Anzeige

Instagram / bellahadid Gigi Hadid und ihre kleine Schwester Bella Hadid

Anzeige

Instagram / bellahadid Gigi Hadid und Bella Hadid

Anzeige

Instagram / bellahadid Die Hadid-Schwestern als Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de