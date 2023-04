Deshalb kommt Sarah Ferguson nicht zu König Charles' Krönung

Jetzt klärt sie auf! In wenigen Tagen ist es so weit und König Charles III. (74) wird in der Westminster Abbey gekrönt. Die Liste der eingeladenen Gäste ist lang – 2.000 Menschen werden anwesend sein. Auch Prinz William (40) und Herzogin Kate (41) werden natürlich an den Feierlichkeiten teilnehmen. Charles' Ex-Schwägerin Sarah Ferguson (63) erhielt hingegen keine Einladung. Jetzt klärte Sarah auf, wieso sie nicht zur Krönung kommen wird!

Bei "Good Morning Britain" brach die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) ihr Schweigen: "Ich bin nicht eingeladen, weil das ein staatlicher Anlass ist. Als Geschiedene kann man nicht beides haben." Dennoch tut die fehlende Einladung ihrem Verhältnis zu dem 74-Jährigen keinen Abbruch: "Ich bin eng mit König Charles und Camilla (75) befreundet", stellte Sarah klar.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Buckingham Palast verkündet, dass Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry (38) bei den Feierlichkeiten erscheinen wird. Jedoch ohne Begleitung – Harrys Frau Herzogin Meghan (41) wird nicht mit ihm nach London reisen. Die Schauspielerin wird in der gemeinsamen Heimat Kalifornien bleiben, um auf die Kinder Archie (3) und Lilibet (1) aufzupassen.

