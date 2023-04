Emotional: Hailey Biebers Herz-OP ist schon ein Jahr her!

Hailey Bieber (26) teilt einen emotionalen Throwback. Im vergangenen Jahr hatte die Frau von Justin Bieber (29) ihren Fans einen mächtigen Schrecken eingejagt. Das Model war wegen eines Blutgerinnsels, das eine Art Mini-Schlaganfall verursacht hatte, in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Daraufhin stellten die Ärzte fest, dass ein Loch im Herzen schuld daran gewesen sei. Deswegen musste sich die Beauty einer Operation unterziehen, die erfolgreich verlief. Das Ganze ist nun schon ein Jahr her!

Via Instagram dachte Hailey nun mit emotionalen Worten an diesen Tag zurück. "Letztes Jahr um diese Zeit habe ich mich einem Eingriff unterzogen, um ein Loch in meinem Herzen zu schließen", schreibt die 26-Jährige zu einem Foto, das sie nach ihrer Herz-OP im Krankenhausbett zeigt. Sie sei so froh und dankbar, dass man die Ursache damals schnell gefunden hat. "Ich bin so dankbar für meine tollen Ärzte", erklärte die Nichte von Alec Baldwin (65) weiter.

Gesundheitlich geht es Hailey inzwischen aber augenscheinlich wieder besser. Dennoch musste sie in den vergangenen Monaten viel Hate einstecken. Böse Zungen hatten behauptet, sie habe über Selena Gomez (30) gelästert – sie erhielt deshalb sogar Morddrohungen.

Getty Images Hailey Bieber im März 2023

Getty Images Selena Gomez im März 2023

Getty Images Hailey Bieber im November 2022

Glaubt ihr, dass Hailey bald mal wieder ein Update zu ihrer Gesundheit geben wird? Ja, das macht sie bestimmt! Nein, ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



