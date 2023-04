Kritik an Aussagen über Coco: GNTM-Cassy ist es total egal

Sie wird im Netz heftig kritisiert! In der Castingshow Germany's next Topmodel sind noch immer ganze 14 Nachwuchsmodels im Rennen. Beim starken Konkurrenzkampf kommt es nicht selten zu Streitereien unter den Mädels. Ein Thema sorgte in der vergangenen Folge für eine heftige Diskussion: Kandidatin Coco Clever nehme den Wettkampf angeblich nicht ernst! Cassy Cassau geigte ihr daraufhin ihre Meinung – dafür kassierte sie jetzt einen Shitstorm. Im Promiflash-Interview verriet Cassy, wie sie mit der Situation umgeht.

"Zwischen Coco und mir ist alles cool. Das 'Streitthema' war sehr von Missverständnissen geprägt und wurde sehr aufgebauscht", stellte das Nachwuchsmodel klar. Außerdem erklärte sie: "Dass Leute mich für meine Aussagen gegenüber Coco kritisieren, ist mir total egal. Ich werde immer meine Meinung sagen, solange es respektvoll ist."

In der Villa gerieten die beiden Mädels aneinander, nachdem Coco geäußert hatte, über einen Ausstieg nachzudenken. Cassy empfand das als unfair und stellte die Brünette zur Rede. Doch die stellte klar: "Ich bin eben nicht hier, weil ich mehr Follower haben möchte. Ich möchte den Titel Topmodel haben."

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, GNTM-Teilnehmerin

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / coco_clever Coco Clever, GNTM-Teilnehmerin 2023

