Kurz vor König Charles' Krönung: Ist Prinz Harry nervös?

In ein paar Tagen ist es so weit und Prinz Harry (38) bekommt vermutlich Muffensausen! Am 6. Mai wird die ganze Welt nach London blicken – denn dann wird König Charles (74) offiziell zum neuen britischen Regenten gekrönt. Nach ewigem Hin und Her ist seit einigen Tagen auch klar, dass sein jüngster Sohn für diesen besonderen Anlass nach Großbritannien reisen wird. Herzogin Meghan (41) begleitet ihn jedoch nicht. Somit muss Harry seiner Familie ganz alleine gegenübertreten – ist er deswegen schon ganz kribbelig?

Gegenüber US Magazine berichtete der Royal-Experte Nick Bullen, dass der 38-Jährige wenige Tage vor der Krönung vermutlich ziemliches Herzrasen haben wird. "Ich denke, er wird nervös sein, wie die Familie auf ihn reagieren wird und ich denke, es ist ziemlich klar, dass er die Zeit, die er in London ist, minimieren wird", behauptet der Fachmann dazu. Allerdings ist wohl geplant, dass der Royal weit weg von seinen Angehörigen sitzen wird, um kein Aufsehen zu erregen.

Die Konfrontation mit Charles und auch seinem Bruder Prinz William (40) wird vermutlich ohnehin nur sehr kurz ausfallen – denn Harry wird vermutlich noch am selben Tag wieder abreisen. Schließlich feiert sein Sohn Prinz Archie (3) am 6. Mai seinen fünften Geburtstag. Somit wird sein Besuch in London wohl nur eine Art Stippvisite.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020 in London

Getty Images Prinz Harry im März 2023

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

