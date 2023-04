Miley Cyrus zum ersten Mal nach elf Jahren wieder brünett!

Miley Cyrus (30) nimmt eine neue Änderung vor! Die Musikerin wurde 2006 mit der Teenie-Serie Hannah Montana berühmt. Über sechs Jahre verkörperte die "Flowers"-Interpretin die Schülerin Miley Stewart. Wenn sie Miley war, trug die Schauspielerin ihre natürliche braune Haarpracht. Sobald sie als Hannah die große Bühne rockte, setzte sich die Sängerin eine blonde Perücke auf. Mit ihrem blonden Kurzhaarschnitt nach dem Abschluss der Serie leitete die Ikone den Übergang vom Disney-Star zur Mainstream-Popkünstlerin ein. Zum ersten Mal seit elf Jahren tritt Miley jetzt wieder mit braunen Haaren auf!

Die "Wrecking Ball"-Interpretin kehrte zu ihren Wurzeln zurück und präsentierte ihr dunkelbraunes Haar auf dem roten Teppich bei den Fashion Los Angeles Awards von The Daily Front Row in Beverly Hills. Ihre brünetten Wellen, die sie mit Mittelscheitel gestylt hatte, fielen locker über ihr Versace-Kleid. Dieser Anblick bescherte langjährigen Fans eine große Portion Nostalgie. Obwohl der ehemalige Disney-Star in den letzten elf Jahren mit verschiedenen Frisurentrends gespielt hatte, hatte sie ihr Haar stets in verschiedenen Blondtönen gehalten.

Gegenüber Today sagte die Sängerin, dass sie darüber nachgedacht habe, sich brünett zu färben, um das neue Jahr einzuläuten. Allerdings habe sie es sich anders überlegt, nachdem ihre Patentante Dolly Parton (77) ihre Missbilligung geäußert hatte. "Sie hat so getan, als hätte ich ihr die schlimmsten Neuigkeiten erzählt, die man sich vorstellen kann", berichtete Miley. Dank der blonden Strähnen, die weiterhin ihr Gesicht einrahmen, hat sich die Sängerin wohl doch noch etwas aus beiden Welten beibehalten.

Getty Images Miley Cyrus im April 2021

Getty Images Miley Cyrus, Juli 2008

Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus, 2019

