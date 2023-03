Scheidung von Liam: Miley Cyrus ist glücklicher als je zuvor

Miley Cyrus (30) hat sich erholt. 2020 war für die Sängerin ein schweres Jahr gewesen: Sie hatte sich von ihrem damaligen Ehemann Liam Hemsworth (33) scheiden lassen. Neben der gescheiterten Beziehung musste sie auch viel Hate verkraften, denn viele Fans gaben ihr die Schuld an dem Liebes-Aus. Doch mit ihren neuen Songs überzeugte sie diese vom Gegenteil. Wie ein Insider jetzt verriet, habe Miley die schwere Zeit endlich hinter sich gelassen und es gehe ihr besser denn je.

"Sie ist so gesund und glücklich wie schon lange nicht mehr", plauderte ein Bekannter der 30-Jährigen gegenüber People aus. "Jeder hat ihr die Schuld an der Scheidung gegeben und sie als wild bezeichnet, aber das war nicht fair. Ihre Beziehung und die Ehe waren toxisch und sie war todunglücklich", erzählte die Quelle weiter. Mit ihrem neuen Album habe Miley es geschafft, ihre Sicht der Dinge an die Menschen heranzutragen und das Geschehene zu verarbeiten.

Aber nicht nur körperlich und psychisch sei die "Flowers"-Interpretin in bester Verfassung – auch in Sachen Liebe scheint es gut für Miley zu laufen. Seit einiger Zeit ist die Musikerin bereits mit Maxx Morando (24) liiert. "Er hat kein Interesse daran, eine große Berühmtheit zu sein. Er ist sehr zurückhaltend. Miley liebt diese Eigenschaften. Miley kann sie selbst sein", verriet der Insider über die Beziehung der Sängerin.

