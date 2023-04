Nach Mafia-Drama: Prinzessin Amalia feiert ihr Comeback!

Für Prinzessin Amalia (19) kehrt wohl endlich wieder Normalität ein! Die vergangenen Monate dürften für die Tochter von König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) mit Sicherheit keine leichten gewesen sein. Eigentlich wollte die Thronfolgerin ihr Studium in Amsterdam beginnen – doch daraus wurde nichts. Angeblich soll die sogenannte Mocro-Mafia gedroht haben, sie zu entführen. Auf Terminen und Events zeigte sich Amalia aus Sicherheitsgründen kaum noch. Das wird sich nun aber wieder ändern!

Denn schon in dieser Woche wird sich Amalia wieder der Öffentlichkeit präsentieren. Beispielsweise findet am 27. April der Königstag statt, an dem sich selbstredend die niederländische Königsfamilie zeigen wird. Am 30. April feiern ihre Eltern ihr zehnjähriges Thronjubiläum – dieser Anlass soll für Amalia eine Art Comeback werden. Die kommenden Wochen sind für die 19-Jährige also mit einigen Terminen vollgepackt.

Nach den Drohungen der Mafia hatte sich Amalia auf Schloss Huis ten Bosch abseits des Medientrubels abgeschottet. Diese Zeit war für sie nicht leicht, wie sie auf ihrer ersten offiziellen Auslandsreise zugab. "Ich möchte sehr ehrlich sein. Ich tue mich immer noch sehr schwer damit", erklärte die zukünftige Königin der Niederlande laut Bild.

