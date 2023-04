Nicht Louis: "Temptation Island"-Tatum mit Typ unterwegs!

Haben Tatum Sara und Louis Streich den Beziehungstest etwa nicht bestanden? In der aktuellen Staffel Temptation Island stellen die Studentin und ihr Partner ihre Liebe auf die Probe. Doch bereits in den ersten Stunden reizte vor allem der Berliner die Grenzen seiner Beziehung aus: Er flirtete heftig mit Verführerin Syria. Nachdem seine Freundin diese Bilder zu sehen bekommen hat, gab sie in der Frauen-Villa Vollgas und feierte, was das Zeug hält. Doch hat ihr jeweiliges Verhalten zum Liebes-Aus geführt? Denn Tatum wurde jetzt mit einem anderen Mann gesichtet!

Die 23-Jährige wurde von einem aufmerksamen Promiflash-Leser am vergangenen Wochenende in Berlin beim Einkaufen gesichtet. Was sich erst einmal harmlos anhört, könnte es jedoch in sich haben: Die Beauty war in männlicher Begleitung unterwegs, die definitiv nicht ihr Freund Louis gewesen ist. Der Unbekannte und die TV-Persönlichkeit sollen offenbar gemeinsam für eine Party eingekauft haben und wirkten dabei vertraut miteinander.

Einige Fans der Reality-Show hatten von Anfang an die Echtheit von Louis und Tatums Beziehung hinterfragt. "Über die ganzen Anschuldigungen kann ich eigentlich nur lachen. Ich kann nur noch einmal versichern, dass unsere Beziehung definitiv nicht fake ist", hatte Tatum in ihrer Instagram-Story deshalb klargestellt. Schließlich seien der Studentin die Emotionen und Gefühle gegenüber ihrem Partner deutlich in dem Format anzusehen.

Promiflash Tatum Sara in Berlin

Louis und Tatum, "Temptation Island"-Kandidaten

Tatum, "Temptation Island"-Kandidatin

