Ohne Mason: Kourtney Kardashian mit Kindern beim Coachella

Wollte Mason Disick (13) etwa nicht mit? Kourtney Kardashian (44) und Scott Disick (39) führten jahrelang eine On-off-Beziehung, aus er drei Kinder hervorgingen: Mason, Penelope (10) und Reign (8). Mittlerweile ist die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nicht mehr mit dem Vater ihrer Kinder zusammen, denn im vergangenen Jahr heiratete sie den Drummer Travis Barker (47). Sein Blink182-Konzert auf dem Coachella-Festival sah sich Kourtney jetzt gemeinsam mit Penelope und Reign an – Sohnemann Mason fehlte aber offenbar.

Wie Bilder bei Hollywood Life zeigen, ließen sich die Beauty und ihre beiden Kids die Show von Travis' Band nicht entgehen. Die Mama trug für das Konzert einen weißen Strickpullover mit der Zahl 23 darauf und mit schwarzer Kapuze. Das kombinierte sie mit dunklen Boots, einer Sonnenbrille und einer kurzen schwarzen Hose. Ihr jüngster Sohn lief in einer Latzhose und einem Langarmshirt mit Militärmuster herum, während das Mädchen einen langen schwarzen Hoodie und kniehohe Stiefel trug. In diesen Outfits liefen die drei Hand in Hand über das Gelände und genossen die Show. Von Mason fehlte allerdings jede Spur.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass der 13-Jährige fehlt: In dem Hochzeitsvideo von Travis und Kourtney taucht der Teenager nicht auf und auch an der vor Kurzem stattgefundenen Geburtstagsfeier seiner Mutter ist der Junge auf keinem der Bilder zu sehen. "Er mag es nicht. Er will nichts damit zu tun haben. Er ist nicht in den sozialen Medien", hatte die 44-Jährige im Podcast "Not Skinny But Not Fat" klargestellt.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, November 2022

Getty Images Kourtney Kardashian auf dem Coachella-Festival 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

