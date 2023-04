Fehlte Kourtney Kardashians Sohn bei ihrer Geburtstagsparty?

Mason Disick (13) will sich wohl nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen! Ganz im Gegensatz zu seiner Mutter Kourtney Kardashian hält sich ihr ältester Sohn Mason seit einiger Zeit eher aus den Medien raus. Auch in der Dokumentation über Travis und Kourts Hochzeit "Till Death Do Us Part" war der Teenie nicht zu sehen. Nun feierte seine Mama ihren 44. Geburtstag und teilte einige Schnappschüsse ihrer Bowling-Party – und wieder fehlte von Mason jede Spur!

Auf Instagram postete die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nun ein paar Aufnahmen ihrer Geburtstagsfeier. Darauf lächelt sie unter anderem mit ihren Schwestern Kim (42) und Khloé (38) und ihrer Mutter Kris (67) in die Kamera. Auch mit ihrer Tochter Penelope (10) und Sohn Reign (8) posiert sie ganz stolz. Mason ist allerdings auf keinem der Bilder zu sehen. Auch in den Videos ihrer Story lässt der Teenager sich nicht blicken.

Wie Kourtney (44) schon zuvor erklärte, sei ihr Ältester einfach kein großer Fan des Medientrubels: "Er mag es nicht. Er will nichts damit zu tun haben. Er ist nicht in den sozialen Medien", betonte sie im vergangenen Jahr im Podcast "Not Skinny But Not Fat". Dass Mason sich nicht mehr zeigen will, unterstütze sie auch vollkommen.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Penelope Disick im April 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney und Kim Kardashian im April 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de