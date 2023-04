Selten: Anke Engelke spricht über Schwangerschaft und Ängste

Sie gibt einen Einblick in ihr Privatleben! Anke Engelke (57) bringt ihre Fans schon seit mehr als 40 Jahren zum Lachen. Die "Lady Kracher"-Bekanntheit gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Komikerinnen und spielte auch schon in zahlreichen Filmen und Serien mit. Auf ihre Privatsphäre legt sie aber besonders viel Wert und gibt nur selten Details über ihre Familie preis. Nun plaudert Anke aber ganz offen darüber, mit welchen Sorgen sie während ihrer Schwangerschaft zu kämpfen hatte!

In ihrem Podcast "Quality Time" berichtet die 57-Jährige jetzt von ihren Zweifeln. "Ich hatte ganz große Angst, meinen Job zu verlieren. Und dass die mich nicht wiederhaben wollen, wenn ich dann ein Kind habe." Da sie sich selbst so viel Druck gemacht hatte, habe sie zehn Tage nach der Geburt schon wieder gearbeitet. Ihr Mama-Leben schätzte sie trotz ihres stressigen Jobs sehr: "Ich bin einfach für mein Leben gern Mutter. Und das kommt auch an erster Stelle. [...] Muttersein ist für mich das Wichtigste.“

Da sie sich stark auf ihre Familie und ihren Job konzentriere, habe sie auch Schwierigkeiten neue Freundschaften zu schließen. "Wenn jetzt noch neue Leute dazukommen, werde ich denen meine Zeit nicht so geben können, das ist nicht fair", gab sie vor wenigen Wochen im Podcast zu. Sie sei mit neuen Menschen in ihrem Leben aber generell vorsichtig.

Getty Images Anke Engele im November 2008

Getty Images Anke Engelke im April 2022

Panama Pictures / ActionPress Anke Engelke bei der 58. Verleihung des Grimme Preises 2022

