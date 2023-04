Übergriffig? "Ex on the Beach"-Jonny wollte Carina küssen!

Jonny Jaspers hat sein Glück versucht. Die vierte Staffel von Ex on the Beach ist in vollem Gange und die ersten sechs Singles zogen in die Villa ein. Darunter sind schon einige bekannte Gesichter: Beispielsweise Paulina Ljubas (26) von Temptation Island. Auch Carina, die durch die diesjährige Are You The One?-Staffel bekannt wurde, nimmt an dem Format teil. An ihr scheint Jonny Jaspers Interesse zu haben, denn: Jonny versuchte Carina zu küssen!

Während sich die beiden in der Raucherecke darüber unterhielten, auf welchen Typ Mann die Blondine steht, kam ihr der einstige "Temptation Island"-Verführer gefährlich nah. "Ja, ich habe tatsächlich versucht, sie zu küssen", gibt Jonny im Interview zu. Carina war damit allerdings nicht ganz einverstanden. "Nein, nein, nein! Dafür war er mir auch irgendwie ein bisschen zu drüber", stellt sie klar.

Am Ende der Folge kam es sogar schon zum ersten Aufeinandertreffen von zwei Ex-Partnern – Paulina führte am Strand ein angeregtes Gespräch mit Jonny. Das wurde allerdings plötzlich von einer Showeinlage unterbrochen. Als einer der Tänzer seine Maske abnahm, kam darunter Yasin Mohamed (31) zum Vorschein. Er begrüßte seine Ex-Freundin mit den Worten: "Wir beide haben ein bisschen was zu bequatschen!"

