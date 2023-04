Vor GNTM nur eine Freundin: Anya knüpft jetzt neue Kontakte!

Wie hat sich Anya Elsners Freundeskreis nach ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme verändert? In der Show von Heidi Klum (49) betonte die Model-Anwärterin stets, eine echte Einzelkämpferin zu sein: Sie habe auch im Privatleben nur eine einzige Freundin und wolle auch unter ihren Konkurrentinnen keine Vertrauten finden, weil sie schlechte Erfahrungen mit falschen Freunden gemacht habe. Nach ihrem Show-Aus könnte sich Anyas Freundeskreis nun aber verändern!

Im Promiflash-Interview verrät die leidenschaftliche Einzelgängerin, wie es aktuell um ihre Freundschaften steht – und tatsächlich scheint Anya neue Kontakte zu knüpfen! "Seit GNTM vorbei ist, rede ich sehr viel mit zwei mit zwei Arbeitskollegen von mir. Ich kann mir vorstellen, dass daraus schöne Freundschaften entstehen können", zeigt die Zahnmedizinische Fachangestellte sich optimistisch.

Mit ihrer eigenbrötlerischen Art war Anya in der Modelshow oft angeeckt. Gegenüber Promiflash gesteht sie ein, "viel falsch gemacht" zu haben. Allerdings habe sie auch wegen des Drucks in der Sendung so gehandelt und sei im Privatleben oft anders. "Würde ich mich so verhalten wie bei GNTM, wäre ich schon längst gekündigt worden", stellt sie klar.

Instagram / anya.official.gntm2023 Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

ProSieben/Richard Hübner Anya beim Sedcard-Shooting

