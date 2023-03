Einzelkämpferin: GNTM-Anya hat nur eine einzige Freundin

Anya Elsner bleibt lieber allein! Aktuell kämpft sie bei Germany's next Topmodel um den Sieg und setzt dabei besonders auf ihre eigene Stärke. Mehrfach betonte die 18-Jährige in der Show bereits, dass sie keine Freunde finden will, weil es sich um einen Wettbewerb handelt. Sie sei einfach eine Einzelkämpferin – und das ist auch abseits des Sets nicht anders: Anya hat nur eine Freundin!

"Ich hab tatsächlich nicht viele Freunde. Ich habe wirklich nur eine einzige Freundin", erzählt sie bei GNTM. Das sei jedoch nicht schlimm, weil Anya sowieso keinen großen Freundeskreis brauche: "Es reicht mir eine ehrliche Freundin". Deswegen wolle sie sich auch in der Modelshow auf sich selbst konzentrieren, die anderen Mädels seien schließlich ihre Konkurrentinnen. Wenn die anderen Kandidatinnen in der Villa etwas zusammen machen, sitzt sie eben lieber etwas abseits: "Ich genieße die Ruhe gerade", stellt sie klar.

Dass das Leben als Einzelgängerin am Set dann aber doch nicht so leicht ist, merkt Anya schnell: Als sie in der vergangenen Folge vom Entscheidunsgwalk in den Backstagebereich zurückkommt und fröhlich ihr Weiterkommen verkündet, erntet sie keinerlei Reaktion. "Hat mich halt voll verletzt. Ich komme da rein, voll happy, und niemand freut sich für mich", gibt sie im Interview zu.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Leona und Anya bei "Germany's next Topmodel" 2023

Anzeige

Instagram / anya.elsner GNTM-Kanddiatin Anya Elsner

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Anya, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de