"Aufwand ersparen": Donald Trump erscheint nicht vor Gericht

Donald Trump (76) muss sich vor Gericht verantworten. Der ehemalige Präsident der USA hatte sich in seiner Vita schon häufiger Klagen unterschiedlicher Natur stellen müssen. Anfang des Monats plädierte der Unternehmer in 34 Anklagepunkten auf nicht schuldig. Doch das war nicht der einzige Gerichtstermin, der für den Politiker anstand. Er muss sich auch den Vergewaltigungsvorwürfen der Autorin E. Jean Carroll stellen – doch Donald erscheint einfach nicht vor Gericht!

Joseph Tacopina, der Anwalt des Ex-Präsidenten, kennt den Grund dafür, wie Spiegel Online berichtet. Donald würde zwar gerne kommen, doch er wolle der Stadt den großen logistischen Aufwand ersparen. Denn mit seiner Reise in die Ostküstenmetropole und den zentralen Bezirk Manhattans wären eine Menge Organisation und Planung nötig.

In einem Ausschnitt aus Jeans Buch "What Do We Need Men For?", der im New York Magazine veröffentlicht wurde, berichtete die Autorin von dem Vorfall. Der Entertainer soll die Moderatorin in einer Umkleidekabine in einem New Yorker Luxuskaufhaus gebeten haben, Unterwäsche anzuprobieren, die er angeblich an eine Freundin verschenken wollte. Dort soll er sich dann an ihr vergangen haben. "Er drückte mich mit der Schulter an die Wand und schob seine Hand unter mein Kleid und zog meine Strumpfhose herunter", erzählte sie von dem Erlebnis. Nach kurzer Zeit habe sie sich jedoch befreien und fliehen können.

