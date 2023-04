Da ist die kleine Kugel! Lindsay Lohan zeigt ihren Babybauch

Ihre Fans können es immer noch nicht richtig fassen: Lindsay Lohan (36) ist schwanger! Vergangenen Monat machte die Schauspielerin die süße Nachricht offiziell – sie erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Mann Bader Shammas. Viele Details enthüllte sie bisher nicht, jedoch wird immer wieder deutlich, wie happy die werdende Mami ist. Jetzt bot sie ihren Fans einen seltenen Anblick: Lindsay zeigt auf einem Schnappschuss stolz ihren Babybauch!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 36-Jährige nun ein süßes Spiegel-Selfie. Hier sieht man die Beauty in einem grünen Lochstrickkleid mit Polo-Kragen posieren. Obwohl das Bild frontal aufgenommen wurde und das Kleid recht locker sitzt, ist dieses Detail nicht mehr zu übersehen: Lindsay kann sich inzwischen über eine richtige kleine Babykugel freuen!

Ein Insider berichtete Us Weekly vergangene Woche über die pure Freude des ehemaligen Disney-Stars. "Lindsay liebt es, schwanger zu sein." Sie soll gerade eine Mini-Babyparty im engsten Familien- und Freundeskreis in New York gefeiert haben. Eine größere Feier soll auch noch abgehalten werden, sobald der Geburtstermin näher rückt.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas im April 2023

Getty Images Lindsay Lohan, Januar 2019

Christopher Peterson / SplashNews Lindsay Lohan im November 2022 in New York

