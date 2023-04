Haare ab: "Kampf der Realitystars"-Manni bekommt Umstyling

Manni Ludolf (60) hat einen ganz neuen Look. Der Realitystar kämpft derzeit in der TV-Show Kampf der Realitystars um den Sieg. In der Sala in Thailand scheint er mit seiner freundlichen, herzlichen Art direkt die Herzen seiner Mitkandidaten und der Fans erobert zu haben. Und am frühen Morgen haben die Teilnehmer dann eine tolle Idee: Manni bekommt eine brandneue Frisur verpasst.

In der heutigen Folge "Kampf der Realitystars" geht es Manni an die Haare. Als Bernd Kieckhäben (33) den Mädels der Sala die Haare flechtet, hat seine Mitkandidatin Sarah Knappik (36) die Idee, den 60-Jährigen umzustylen. Der gelernte Friseur schnappt sich also den Haarschneider und trimmt die "langen Zotteln" des "Die Ludolfs"-Stars. Ohne die langen Haare und sein Markenzeichen, die grüne Bommelmütze, ist er dann kaum wiederzuerkennen. "Ich fühle mich wie neugeboren, aber auch wenn der Manni von außen anders aussieht, bleibt er innen drinnen immer der Manni", freut er sich.

Aber warum ist Manni eigentlich so begeistert davon, seine Frisur zu verändern? Auch wenn er den Einfall seiner Kollegen selber toll zu finden scheint, gibt es wohl noch einen anderen Grund. "Der Manni wollte unbedingt ein Umstyling und er hat auch gesagt, seine Freundin will schon die ganze Zeit, dass er kurze Haare trägt", erklärt Haarkünstler Bernd. Offenbar ist also Mannis Angetraute Jana (36) die treibende Kraft hinter der Veränderung.

RTLZWEI Manni Ludolf und Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

RTL II Bernd Kieckhäben, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Instagram / manni.ludolf Manni Ludolf, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2023

