In Friendzone gelandet: Was sagt "Ex on the Beach"-Jonny?

Jonny Jaspers nimmt's mit Humor! In der vierten Staffel von Ex on the Beach ist auch der einstige Temptation Island-Verführer mit von der Partie und will das Risiko eingehen, von der ein oder anderen Ex-Freundin überrascht und in die Mangel genommen zu werden. Doch in der ersten Folge sorgt nicht seine Verflossene für Probleme – stattdessen wird der Blondschopf bereits zu Beginn von den anwesenden Ladys in die Friendzone geschickt. Ob ihm das was ausmacht, verrät Jonny jetzt Promiflash.

"Ich finde es nicht schlimm, dass die Mädels mich von Beginn an in die Friendzone gesteckt haben", erklärte er im Interview mit Promiflash. Und das aus folgendem Grund, wie Jonny anschließend betonte: "Geschmäcker sind bekanntlich verschieden." Der Realitystar sehe das eher als Kompliment: "Eigentlich spricht es aber nur für mich und meine lockere und offene Art, sodass man sich bei mir wohlfühlt – unabhängig davon, dass es zu mehr kommen könnte."

Ob Carina Nl das genauso sieht? Schließlich kamen sich die beiden beim Auftakt ziemlich nahe. Als sich die zwei in der Raucherecke unterhielten, wollte Jonny sein Glück bei der Are You The One?-Bekanntheit versuchen. "Ja, ich habe tatsächlich versucht, sie zu küssen", gestand er im Interview.

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL Jonny Jaspers, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige

RTL Jonny Jaspers, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de