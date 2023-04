Kylie Jenner postet supersexy Bett-Schnappschüsse

Kylie Jenner (25) setzt ihre Kurven mal wieder in Szene! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit unterhält ihre 388 Millionen Followern gerne mit Bildern aus ihrem Privatleben, unter anderem mit ihren Kindern Stormi und Aire. Allerdings heizt die Beauty ihren Fans auch oft mit heißen Aufnahmen von sich ein. Hin und wieder präsentiert die Kosmetik-Unternehmerin auch verschiedene Make-up-Looks. Jetzt kombiniert Kylie ihre sexy Pics einfach mit Werbung für ihre Produkte!

Auf Instagram veröffentlichte die Zweifachmama eine aufreizende Bilderstrecke: Mit einem schwarzen trägerlosen Body und schwarzen Handschuhen rekelt sie sich zwischen weißen Laken. Kylie stellt ihren kurvigen Körper in verschiedenen Perspektiven zur Schau und zeigt sich von ihrer verführerischen Seite. Dass der Kardashian-Star Werbung für ihren neuen Lippenstift macht, ist erst mal nebensächlich. "Ich trage mein neues Lieblingsrot "An Apple A Day (zu deutsch: Ein Apfel am Tag)" von Kylie Cosmetics", kommentiert sie die Fotos. Morgen komme der Lippenstift auf den Markt.

Lippen seien der Influencerin ein großes Anliegen. Kylie plauderte vor wenigen Wochen ganz offen über ihre Lip-Filler-Passion: "Ein Kerl sagte zu mir: 'Oh mein Gott, du bist so eine gute Küsserin, aber du hast so kleine Lippen!' Und von da an fühlte ich mich irgendwie 'unküssbar.'" Seitdem helfe die US-Amerikanerin bei ihren Lippen nach, um einen vollen Kussmund zu haben.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem neuen Lippenstift

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Kosmetik-Unternehmerin

