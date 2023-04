Wegen Unsicherheiten? Kylie Jenner klärt über Beauty-OPs auf

Sie spricht endlich Klartext! Kylie Jenner (25) gilt seit Jahren als Beauty- und Stilikone. In der Vergangenheit sorgte die The Kardashians-Beauty aber vor allem immer wieder mit ihren aufgespritzten Lippen für Schlagzeilen. Hier und da kursierten auch Gerüchte, dass die Unternehmerin mehr an sich machen ließ. Doch damit räumt Kylie ein für alle Mal auf – denn sie habe sich immer in ihrem Körper wohlgefühlt!

In einer aktuellen Ausgabe von HommeGirls spricht die 25-Jährige offen über das Thema Beauty und klärt ein paar Spekulationen über sich auf. "Ich glaube, eines der größten Missverständnisse über mich ist, dass ich so viele Operationen an meinem Gesicht hatte und dass ich eine unsichere Person war. Aber das war ich wirklich nicht!", erklärt die Beauty und fügt hinzu: "Ja, ich liebe volle Lippen und wollte volle Lippen, aber als ich aufwuchs, war ich immer die selbstbewussteste Person im Raum!"

Doch warum wollte sie volle Lippen? Das erklärte Kylie 2021 in einem Interview der großen Wiedersehensshow von "Keeping up with the Kardashians". Ihre Lip-Filler-Passion kam nämlich mit dem ersten Kuss. "Ein Kerl sagte zu mir: 'Oh mein Gott, du bist so eine gute Küsserin, aber du hast so kleine Lippen!' Und von da an fühlte ich mich irgendwie 'unküssbar'", verriet sie ehrlich.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Getty Images Kylie Jenner, 2012

