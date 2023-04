Samira Cilingir will trotz Sturzgeburt natürliche Entbindung

Samira Cilingir hat schon ganz genaue Vorstellungen von der Geburt. Im November des vergangenen Jahres machte die einstige Love Island-Kandidatin öffentlich, dass sie und ihr Mann Yasin (32) zum zweiten Mal Eltern werden. Ihr Sohn Malik erblickte bereits im Dezember 2020 das Licht der Welt. Doch bei der Geburt spielten sich dramatische Szenen ab. Samira hatte viel Blut verloren und schwebte sogar in Lebensgefahr. Trotzdem möchte sie auch ihre Tochter auf natürlichem Wege zur Welt bringen.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte Samira, dass sie durch die Sturzgeburt natürlich etwas mehr Angst vor der Entbindung habe: "[Ich] werde aber versuchen, normal zu gebären." Ein Kaiserschnitt kommt für sie also wohl nur im Notfall infrage. "Man weiß natürlich nie, was passiert", gab die frühere Zugbegleiterin zu verstehen.

In den ersten Wochen der Schwangerschaft hatten sich Yasin und Samira große Sorgen um ihren Nachwuchs gemacht. Die Influencerin hatte ein Hämatom an der Plazenta, weswegen ihr kurzzeitig eine Fehlgeburt drohte. Nach einem Besuch ihrer Frauenärztin Anfang des Jahres konnte sie jedoch aufatmen: "Es sieht auf jeden Fall richtig gut aus, da es immer wieder kleiner wird und das Risiko ist jetzt nicht mehr so da."

Instagram / samira.bne Samira Cilingir und Yasin Cilingir im April 2023

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im Februar 2023

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im Oktober 2022 in Dubai

