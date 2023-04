Baby Nummer zwei: Gülcan Kamps versucht schwanger zu werden!

Gülcan Kamps (40) möchte ihre Familie erweitern! Die einstige Viva-Moderatorin hatte ihren Liebsten Sebastian 2007 live im TV im Rahmen der Doku-Soap "Gülcans Traumhochzeit" das Jawort gegeben. Im Dezember 2021 begrüßte das Paar dann seinen ersten Nachwuchs auf der Welt. Seitdem spricht die gebürtige Lübeckerin im Netz auch immer wieder über ihren Mama-Alltag. Nun verrät Gülcan: Sie und Sebastian wollen nun ein zweites Kind kriegen!

Auf Instagram teilt die 40-Jährige diese süßen Neuigkeiten: "Ich (Wir) haben entschieden, dass es weiter geht mit Baby Nummer zwei." Zusätzlich klärt die TV-Bekanntheit darüber auf, warum sie sich ein weiteres Baby wünsche. "Natürlich, weil ich Kinder über alles liebe, aber der Hauptgrund für diese Entscheidung ist unser kleiner Schatz", meint sie und fügt hinzu: "Ich wünsche mir für meinen Schatz einen kleinen Partner in Crime, weil wir ein Kind haben, dass so gerne mit älteren Kids spielt und jüngere kuschelt und füttert."

Gülcan geht offenbar voll in ihrer Mamarolle auf. Zuletzt schwärmte sie von einem Urlaub mit ihrem kleinen Schatz: "Wir machen gerade einen sehr entspannten Familienurlaub und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie alles ohne dich war". Sie sei außerdem sehr dankbar für ihre kleine Familie, und "dass ich ein gesundes, fröhliches und liebes Kind in dieser Welt begleiten darf". Ihren Post beendete sie mit den Worten: "1.000.000 Mal Danke an das Universum."

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Gülcan Kamps, TV-Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de