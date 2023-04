Dänemark-Throwback: Prinzessin Kate verzaubert mit Tänzchen

Prinzessin Kate (41) bringt ihre Fans zum Schmunzeln! Schon in wenigen Tagen steht im britischen Königshaus ein historischer Moment an: König Charles (74) wird am 6. Mai offiziell zum neuen Regenten des Buckingham Palace gekürt. Auch für seinen Sohn Prinz William (40) und seine Gattin ein besonderer Moment – denn mit seiner Krönung übernehmen die Eheleute noch mehr royale Pflichten und Verantwortung. Vor den Feierlichkeiten ging nun ein Clip von Kate viral, in dem sie ein wenig tänzelt!

Die 41-Jährige hatte im Februar 2022 der dänischen Monarchin Königin Margrethe (83) einen kurzen Besuch abgestattet. Zusammen mit ihr und Prinzessin Mary (51) sollte Kate für ein Foto posieren, stand allerdings zu weit von den beiden weg – das änderte die dreifache Mama aber schleunigst und sorgte damit für einen Schmunzler. Wie ein aktuelles TikTok-Video zeigt, rutschte die Prinzessin elegant mit ihren Pumps an sie heran und führte ein kleines Tänzchen auf. Die Fans sind begeistert: "Der Prinzessinen-Shuffle! Ich liebe alles daran."

Charles' Krönung ist nur noch einen Katzensprung entfernt – und die Fans fragen sich, wie Kates Outfit für die Zeremonie aussehen wird. Dazu hatte Williams Frau schon etwas angedeutet. "Sie hat gemeint: 'Ein Hauch von Blau ist dabei'", hatte Moderatorin Alison Hammond in der Talkshow "This Morning" berichtet.

Getty Images Prinzessin Mary, Königin Margrethe und Herzogin Kate im Februar 2022

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2020

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2021

