Wow in Blau: Sieht so Prinzessin Kates Krönungs-Outfit aus?

Gibt Prinzessin Kate hier etwa einen kleinen Hinweis? In wenigen Wochen ist es so weit – am 6. Mai werden Charles (74) und seine Frau Camilla (75) zu König und Königin des Vereinigten Königreichs gekrönt. Dieses Spektakel lassen sich selbstverständlich auch die anderen Mitglieder der britischen Königsfamilie nicht entgehen. Doch was werden sie zu dem schicksalhaften Anlass bloß tragen? Prinzessin Kate (41) deutet nun zumindest schon einmal die Farbe ihres Outfits an!

In der Talkshow "This Morning" berichtet die Moderatorin Alison Hammond, dass sie bei dem royalen Termin in Birmingham mit Kate und ihrem Ehemann Prinz William (40) geredet habe. In dem Gespräch habe sie ihre Vermutung geäußert, dass sie glaube, dass die dreifache Mama zu der Krönung wohl etwas Blaues tragen würde. "Sie hat gemeint: 'Ein Hauch von Blau ist dabei'", verrät Alison die Antwort der 41-Jährigen.

Auch Camilla schien von der Farbe in den letzten Wochen ziemlich angetan zu sein – sie trug zu Terminen nämlich vermehrt Blau! Laut eines Farbpsychologen sei das kein Zufall. Laut ihm strahle die Farbe nämlich Adel und Status aus. "Außerdem vermittelt Blau, dass der Träger ein ruhiges und sicheres Selbstvertrauen besitzt und die dazugehörigen Assoziationen wie Vertrauenswürdigkeit und Loyalität sind Qualitäten, die Königin Camilla als Botschaft vermitteln möchte", erklärte der Spezialist der Daily Mail.

Getty Images Prinzessin Kate in Birmingham, 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte im April 2023

Getty Images Camilla Parker Bowles im April 2023

