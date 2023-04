"Ex on the Beach"-Paulina "geschockt" nach Treffen mit Yasin

Paulina Ljubas (26) war mega aufgeregt! Der Realitystar ist derzeit bei Ex on the Beach zu sehen, wo sie in paradiesischer Umgebung zwischen wilden Partys und heißen Küssen auf den einen oder anderen Ex treffen wird. Der erste Verflossene lässt nicht lange auf sich warten: Am Ende der aktuellen Folge wird Paulina von ihrem Ex Yasin Mohamed (31) überrascht. Die einstigen Turteltäubchen waren 2022 einige Monate ein Paar, doch dann folgte die Trennung. Jetzt plauderte Paulina aus, wie überrascht sie von dem Wiedersehen war.

"Ich war mega aufgeregt, ich glaube, das hat man auch gesehen", gab der Realitystar in seiner Instagram-Story zu. Obwohl Paulina mit Yasin gerechnet habe, sei sie dennoch geschockt gewesen. "Wenn man dort sitzt [...] dauert das alles total lange. Und dann sind da tausend Kameras auf einen gerichtet und man weiß auch nicht, was einen erwartet in dem Moment", erklärt die Brünette die Situation.

Doch ein Liebescomeback der beiden scheint ausgeschlossen, denn erst kürzlich wurde Yasin händchenhaltend mit dem Realitysternchen Christina Dimitriou (31) in der Dortmunder Innenstadt gesehen. Dort schienen die beiden ihren Spaziergang zu genießen – und auch im Netz zeigen sich Yasin und Christina immer wieder zusammen. Bisher äußerte sich jedoch keiner der beiden zu den Dating-Gerüchten.

RTL Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach"

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

