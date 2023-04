Fans finden Turteleien peinlich: Kourtney Kardashian kontert

Kourtney Kardashian (44) zeigt gerne öffentlich ihre Zuneigung! Die TV-Bekanntheit fand in Travis Barker (47) ihren Partner fürs Leben. Im vergangenen Jahr besiegelten der Schlagzeuger und die The Kardashians-Berühmtheit ihre Liebe bei drei Hochzeitsfeiern. Seitdem entstand auch eine Doku, die Einblicke in das romantische Abenteuer bietet – doch die Meinungen der Fans sind gespalten. Die Turteltauben mussten sich schon öfter Kritik über das Zurschaustellen ihrer Zuneigung gefallen lassen. Nun wehrt Kourtney sich gegen fiese Kommentare in den sozialen Medien!

Auf Instagram zeigte sie in einem Video, wie sie bei der Hochzeitsfeier in Italien leidenschaftlich mit ihrem Gatten knutscht. Einige User halten den Clip für "wirklich verstörend" und verleihen ihrem Ärger Ausdruck mit Kommentaren wie: "Von stilvoll zu trashig" oder "Pornhub stellt ein". Doch die Geschäftsfrau bleibt ganz entspannt und schreibt: "Tanze, als ob niemand zuschaut." Viele ihrer Fans machten sich außerdem darüber lustig, dass sie ihre Hochzeit als "intim" bezeichnete, obwohl angeblich Kamerateams dabei gewesen sein sollen. "Sie waren nicht dabei. Das gesamte Filmmaterial stammt aus unseren persönlichen Aufnahmen, viele davon wurden mit dem Handy aufgenommen. Ich habe es auf meine Art gemacht", stellt Kourtney klar.

Die Dreifachmama ist es wohl bereits gewohnt, ihre öffentlichen Schmuseeinheiten zu verteidigen. Nach der Met Gala 2022 erklärte sie im TV einen Zungenkuss mit Travis, der für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte: "Ich will ihn nicht mit Lippenstift bekleckern und ich will meine Lippenfarbe nicht ruinieren – aber wir wollen uns auch nicht nicht küssen. Also muss es ein Zungenkuss sein."

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de