Fans schockiert: Travis Barker posiert nackt für Werbung!

Ist das noch cool oder doch völlig geschmacklos? Seitdem Travis Barker (47) mit Kourtney Kardashian (44) liiert ist, steht der Blink 182-Schlagzeuger wieder vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit. Das verschafft dem Musiker offenbar auch den ein oder anderen Werbedeal. Im Netz teilte der zweifache Vater nun ein Video, in welchem er für ein Getränk wirbt – und das komplett nackt! Doch Travis' Werbeclip im Adamskostüm kommt bei seinen Fans alles andere als gut an...

Gemeinsam mit der Marke Liquid Death bringt der 47-Jährige eine limitierte Edition an Dosen, gefüllt mit Wasser, auf den Markt. In dem Werbevideo, welches Travis auf Instagram veröffentlichte, liegt der Schlagzeuger unter anderem nackt auf einem Sofa. Doch damit nicht genug. Neben dem Wasser ist in dem Set auch eine Podusche enthalten. In dem Clip scherzt Travis, dass er der Verwendung seinen Erfolg zu verdanken habe: "Ich spüle mit dem Liqiuid Death Bergwasser meinen Hintern. [...] Und jetzt könnt ihr das auch." Kurz darauf hört man eine Frauenstimme jedoch sagen, dass die Podusche nicht zur tatsächlichen Verwendung geeignet ist.

Die Fans des Musikers sind entsetzt. "Was habe ich da gerade nur geschaut?" oder auch "Ist es in Ordnung, gerade völlig verwirrt zu sein?", ist unter anderem unter dem Beitrag zu lesen. "Das ist einer der Gründe, warum ich Instagram nicht mehr in der Öffentlichkeit öffnen kann", kommentiert ein weiterer schockierter User. Dennoch scheint das Set bei manchen auch gut anzukommen. Laut des Herstellers sei es nämlich derzeit ausverkauft.

Instagram / travisbarker Travis Barker, Musiker

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

Instagram / travisbarker Travis Barker, Juli 2021

