Madonna besucht Konzert in New York City mit neuer Flamme!

Sie führt ihre neuste Eroberung aus! Madonna (64) befindet sich momentan in den Vorbereitungen für ihre kommende "Celebration Tour". Da gönnt sich die Sängerin durchaus auch mal eine Auszeit, um sich vom stressigen Probenalltag zu erholen. Nachdem sich die Musik-Ikone im Februar von ihrem damaligen Freund Andrew Darnell getrennt hatte, genießt sie die Zeit nun mit ihrem neuen Fang. In Begleitung des Boxtrainers Josh Popper besuchte Madonna jetzt ein Konzert in New York!

Via Instagram teilt die Pop-Queen ein paar Schnappschüsse, die sie an der Seite des 29-Jährigen zeigen. Das Duo geht auf den Bildern wohl durch den Backstage-Bereich und Madonna wählte für die Konzertnacht – wie gewohnt – einen auffälligen Look. Sie trägt einen schwarzen Anzug und darunter ein weißes Hemd. Dazu entschied sie sich für eine Krawatte und eine XXL-Sonnenbrille, die weit mehr als nur ihre Augen verdeckte. Ihre rotbraunen Haare waren zu zwei Zöpfen geflochten. Die Begleitung der "Hung Up"-Interpretin kleidete sich dagegen leger und kombinierte ein weißes Shirt mit einer schwarzen Lederjacke.

Auch drei von Madonnas Kids waren bei dem abendlichen Ausflug dabei. Gemeinsam mit diesen sowie den LaBeque Sisters, einem Piano-Duo, das im Rahmen des Konzerts aufgetreten war, ließ sich die "Material Girl"-Interpretin ablichten. Auf den Fotos sieht Madonna sehr erfreut über die Gesellschaft der zwei Musikerinnen aus, die wohl große Vorbilder für die Queen of Pop sind.

Anzeige

Instagram / madonna Madonna und Josh Popper im Jahr 2023

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, ihre Kids und die LaBeque Sisters im Jahr 2023

Anzeige

Twitter / Madonna Madonna im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de