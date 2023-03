Madonna bestätigt Beziehung mit Fitnesstrainer Josh Popper!

Madonna (64) will ihre neue Liebe nicht mehr verstecken. Erst im vergangenen Februar hatte die "Like A Virgin"-Interpretin ihre Romanze mit dem Model Andrew Darnell beendet. Wenige Wochen später kamen dann zum ersten Mal Gerüchte auf, dass die Musikerin schon wieder in festen Händen sein soll. Angeblich datet sie mittlerweile den Fitnesstrainer Josh Popper. Nun machte Madonna die Beziehung zu ihrem neuen Freund auch endlich offiziell.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 64-Jährige ein erstes Bild mit ihrem neuen Partner. Auf dem Foto tragen sowohl Madonna als auch der New Yorker eine schwarze Maske, die ihr komplettes Gesicht verdecken. Wie verliebt die Designerin und ihr neuer Partner im Moment augenscheinlich sind, wurde ebenfalls deutlich: Auf der Aufnahme küssen sich Josh und Madonna nämlich innig. Ihrem Post war zudem zu entnehmen, dass sich das Paar bei den Feierlichkeiten eines jüdisches Festes befanden. "Killer, die Party machen", schrieb die Sängerin bedeutungsvoll unter dem Schnappschuss.

Erst vergangene Woche hatte die Queen of Pop die Romanze mit ihrer Anwesenheit bei Joshs Boxkampf quasi offiziell gemacht. Wie Page Six berichtet hatte, erwischte ein Insider Madonna bei dem Wettbewerb in New York. Mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kappe und einem lässigen Outfit hatte sie das Sportspektakel von der ersten Reihe aus verfolgt.

Instagram / _joshpopper Madonna und Josh Popper im Februar 2023

Instagram / madonna Madonna und ihr neuer Freund im März 2023

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

