Nach Embryoverlust: HealthyMandy und Oskar kämpfen weiter

HealthyMandy und FitnessOskar geben nicht auf. Die beiden Influencer mussten erst vor wenigen Monaten einen schrecklichen Verlust verkraften. Sie haben ihren Sohn Rio verloren, der erst wenige Monate alt war. Dennoch wollten sie ihrem Kinderwunsch weiter nachgehen und versuchten mithilfe einer Kinderwunschklinik erneut schwanger zu werden. Nach einer erfolgreichen Befruchtung haben die beiden ihren Embryo jedoch verloren. Mandy und Oskar starten nun einen weiteren Versuch!

Das geben die beiden jetzt in ihren Instagram-Storys bekannt: "Wir sind einfach nach Istanbul geflogen und alles geht von vorne los", gibt Oskar bekannt. Sie hätten sich gegenseitig getröstet und motiviert. "Würden wir jetzt nicht weiter machen, wären wir in ein Loch gefallen und vor Trauer ertrunken", schreibt der Sportler.

"Wir waren so zuversichtlich, dass alles gut wird, aber manchmal ist das Leben einfach sehr ungerecht", berichtet Mandy. "Wir hatten so viel Hoffnung, erst war der Test negativ, dann haben wir noch einen gemacht und irgendwie war da noch ein zweiter Strich – man konnte und wollte es irgendwie nicht glauben", schildert die Beauty. "Das Leben will uns auseinander nehmen, es ging hin und her und am Ende wurden wir doch enttäuscht", offenbart Oskar.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar

