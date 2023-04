Nico Legat bedankt sich bei seinen Eltern für ihren Support!

Nico Legat weiß die Unterstützung zu schätzen! Aktuell ist er Teil der neuen Temptation Island-Staffel, wo er mit den Single-Ladys ungeniert flirtet. Doch der neue Höhepunkt war ein Video, in dem er knutschend mit der Verführerin Siria zu sehen war. Sein Vater Thorsten Legat (54) zeigte sich daraufhin verständnisvoll und nahm seinen Sohn Nico in Schutz. Dieser bedankt sich jetzt bei seinen Eltern für ihren Support!

In seiner Instagram-Story teilte der 24-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sein Vater und seine Mutter gemeinsam zu sehen sind. Die TV-Bekanntheit wollte einiges loswerden und richtete rührende Worte an Thorsten und Alexandra. "Seit Wochen verändert sich mein Leben in vielen Dingen und ich muss einfach mal Danke sagen, dass ich so Eltern habe, die mich bei allem, was ich mache, so unterstützen", schwärmte Nico. "Papa und Mama, ich liebe euch", lauteten seine abschließenden Worte.

Zuvor hatte sich der ehemalige Fußballspieler via Instagram-Story gemeldet und gegenüber seinen Followern seinen Standpunkt klargemacht. "Mein Sohn ist für sich selber zuständig. Punkt. Der ist 25 Jahre alt. Punkt. [...] Der hat eine gute Erziehung, ob er das umsetzen kann, das weiß ich nicht", erklärte Thorsten.

Instagram / nico.legat Nico Legat, "Temptation Island"- Teilnehmer

Instagram / alexandra_legat_official Thorsten Legat mit seiner Frau Alexandra

Instagram / thorsten_legat_official Alexandra und Thorsten Legat, August 2022

