Rechtsstreit mit Ed Sheeran: Klägerin kollabiert vor Gericht

Beunruhigendes Update aus dem Gerichtssaal! Erfolgssänger Ed Sheeran (32) muss sich aktuell mit einer Urheberrechtsklage herumschlagen. Die Klägerin Kathryn Griffin Townsend behauptet, Ed habe den Track "Let's Get It On" von Songwriter Ed Townsend – ihrem Vater – kopiert und zu seinem Hit "Thinking Out Loud" gemacht. Der Prozess läuft gerade in New York. Am zweiten Tag kam es zu einem erschreckenden Vorfall: Die Klägerin ist vor Gericht zusammengebrochen!

People berichtet: Während der Musikprofessor Dr. Alexander Stewart gerade im Zeugenstand im New Yorker Bundesgerichtssaal aussagte, wurde Kathryn schlecht, dann sackte sie zusammen und konnte den Raum nur mit Hilfe verlassen – vor den Türen verlor sie schließlich das Bewusstsein und kollabierte. Während sie auf dem Boden lag, wurden Sanitäter gerufen. Später gab der Richter bekannt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Über ihren aktuellen Zustand ist nichts bekannt.

Bei dem Plagiatsvorwurf geht es hauptsächlich um die hintergründigen Akkorde in den Songs, die fast identisch sein sollen. Ed jedoch merkte vor Gericht bereits an: "Ich glaube, dass die meisten Popsongs auf Bausteinen aufgebaut sind, die schon seit Hunderten von Jahren frei verfügbar sind." Als Beweis führte er eine Reihe anderer populärer Songs an, die dieselben Tonfolgen aufweisen: darunter Van Morrisons "Crazy Love" und "Someone You Loved" von Lewis Capaldi (26).

Getty Images Ed Sheeran vor Gericht mit Kathryn Griffin Townsend

