Seltener Auftritt: Angelina Jolie mit Maddox bei Bankett!

Angelina Jolie (47) hat ihren Sohn ausgeführt! Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (59) hat die schöne Schauspielerin sechs Kinder. Ihr Nachwuchs ist bis heute ein großer Streitpunkt zwischen den Verflossenen – und der Grund, warum sich die Scheidungsverhandlungen so lange hinziehen. Aktuell haben die Hollywoodstars das geteilte Sorgerecht für Maddox (21), Pax (19), Zahara (18), Shiloh (16), Vivienne (14) und Knox (14). Wobei ihre Mutter häufiger mit den Kids gesichtet wird: Ganz stolz besuchte Angelina jetzt mit ihrem ältesten Sohn ein Staatsbankett im Weißen Haus!

US-Präsident Joe Biden (80) und First Lady Jill Biden (71) luden zu Ehren des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol und dessen Frau Kim Keon Hee mehrere Hochkaräter ein – darunter auch die prominente Aktivistin und ihren Spross. Angelina und Maddox posierten entspannt und würdevoll für Fotos, bevor sie im Veranstaltungssaal verschwanden. Die Beauty wählte für den Anlass ein luftiges, weißes Ballkleid, das sie mit einem cremefarbenen Vintage-Blazer von Chanel und goldenen Accessoires kombinierte. Ihr Sohn trug einen schlichten, aber eleganten schwarzen Anzug mit Krawatte und dazu einen langen Mantel.

Ein Vertrauter von Angelina erklärte gegenüber People ihre Anwesenheit bei dem Dinner: "Die Beziehungen zwischen Asien und Amerika sind für Angelinas Familie sehr wichtig. Sie und die Kinder haben seit vielen Jahren enge Verbindungen zu der Region, einschließlich Südkorea." Maddox habe schließlich an der Yonsei-Universität in Seoul studiert. "Angelina hat Südkorea in den letzten zwei Jahrzehnten im Rahmen ihres humanitären Engagements, ihres Einsatzes für Flüchtlinge und als Künstlerin viele Male besucht." Mutter und Sohn seien von der Einladung sehr geehrt gewesen.

Getty Images Angelina Jolie und ihr Sohn Maddox Jolie-Pitt

