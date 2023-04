Rosenöl vs. Party: Für "Temptation Island"-Charline unfair

Charline Grothe hatte sich wohl ein anderes Gruppendate erhofft! Neben drei weiteren Paaren wagt die Beauty gemeinsam mit ihrem Freund Adrian den ultimativen Temptation Island-Treuetest. In der aktuellen Folge fanden nun die ersten Gruppendates statt: Während die vergebenen Männer mit ihren Lieblingsverführerinnen auf einem Boot Party machten, stellten ihre Freundinnen Rosenöl her – für Charline war das offenbar ein Unding!

Auf Instagram fragte die 25-Jährige nach der Meinung der "Temptation Island"-Zuschauer. Diese fanden anscheinend die Aktivitäten während der Gruppendates unfair. "Finde ich gut, dass ihr euch auch darüber aufregt! [...] Gebt doch auch mal den Mädels ein bisschen mehr Action! Ich hätte es lustig gefunden, wenn die Jungs auf romantisch Rosenöl hergestellt hätten", witzelte Charline. Dennoch habe sie das Date als sehr schön empfunden: "Macht man ja auch nicht jeden Tag!"

Aber auch Loreen schien von dem Date eher weniger begeistert. Grund dafür war ihr Partner Antonino: "Kann man mal machen – muss man aber nicht das nächste Mal mit ihm machen. [...] Mit dem kann man gar nicht ernst reden." Aber auch der ehemalige Are You The One?-Kandidat war alles andere als begeistert: "Ich habe mich auf dem Date genauso wenig wohlgefühlt wie Loreen", erklärte er auf Instagram.

