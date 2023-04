AJ McLean und Rochelle machen nach Ehe-Aus eine Paartherapie

AJ McLean (45) gibt seine Ehe noch nicht auf. Ende März war bekannt geworden, dass der Backstreet Boys-Star und seine Frau Rochelle Deanna McLean (41) sich nach rund zwölf Jahren Ehe getrennt haben. Zudem hatten sie bekannt gegeben, dass es sich vorerst nur um eine Beziehungspause handeln würde und sie an ihrer Ehe arbeiten wollen. Das nehmen der Sänger und seine Noch-Ehefrau nun in Angriff: AJ und Rochelle machen eine Therapie.

Das plaudert der 45-Jährige gegenüber TMZ aus. Mithilfe der Paartherapie wollen die Eltern zwei gemeinsamer Kinder versuchen, ihre Beziehung zu retten. "Wir bemühen uns, die beste Version von uns zu sein, die wir können und der beste Ehemann und die beste Ehefrau zu sein, die wir füreinander sein können", erklärt der "As Long As You Love Me"-Interpret in dem Interview.

Während das Paar noch an seiner Liebe zueinander festzuhalten scheint, sehen Freunde des Musikers und der Stylistin ein Liebes-Comeback eher kritisch. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Insider gegenüber People betont: "Enge Freunde sehen nicht, dass sie wieder zusammenkommen, obwohl AJ wirklich glaubt, dass sie es tun werden."

Instagram / aj_mclean AJ McLean und Rochelle Deanna, 2021

Getty Images AJ McLean, Ava Jaymes McLean und Rochelle DeAnna McLean

Instagram / aj_mclean AJ McLean mit seiner Ehefrau Rochelle im Dezember 2019

