Flirt bei Paul und Antonia? Patrick Romer würde sich freuen!

Patrick Romer (27) hat mit seiner ehemaligen Freundin abgeschlossen! Nach ihrem Sieg beim Sommerhaus der Stars ging die Beziehung zwischen dem Landwirt und Antonia Hemmer (23) in die Brüche. Seitdem kümmert sich die Blondine um ihre eigene TV-Karriere und nahm an der aktuellen Kampf der Realitystars-Staffel teil, wo sie sich mit Paul Janke (41) bestens verstand. Wie fände eigentlich Patrick eine mögliche Romanze zwischen seiner Ex und dem Ur-Bachelor?

In seiner Instagram-Story rief der 27-Jährige seine Fans zu einer Fragerunde auf. Das ließen sich seine Follower nicht zweimal sagen und wollten von ihm wissen, wie er zu den aktuellen Liebesgerüchten über seine einstige Partnerin und dem Reality-TV-Star stehe. "Ich kenne Paul nicht persönlich, aber er scheint einen guten Einfluss auf Antonia zu haben", zeigte sich Patrick versöhnlich. Am Ende betonte er: "Ich würde mich freuen, wenn die zwei ihr Glück finden."

Zuvor hatte er enttäuscht über die Worte Antonias reagiert. Bei "Kampf der Realitystars" hatte die 23-Jährige über die Partnerschaft ausgepackt und über Patrick gelästert. "Ich habe sie immer unterstützt. Ich finde es doof, dass sie da noch nachtreten muss. Aber jeder ist so wie er ist", hatte er daraufhin in "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" erklärt.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, TV-Star

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

