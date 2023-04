Ex Antonia lästert im TV: Patrick Romer versteht es nicht!

Patrick Romer (27) ist sich keiner Schuld bewusst. Aktuell ist seine Ex-Freundin Antonia Hemmer (23) bei Kampf der Realitystars zu sehen und packt da natürlich schon in der ersten Folge über die Beziehung aus. Der Landwirt habe seine Bauer sucht Frau-Auserwählte nicht gut behandelt, sei ein Narzisst und habe ihr sogar vor der Trennung noch mit einem Karriereende gedroht. Warum sie so gegen ihn austeilt, kann Patrick gar nicht verstehen!

"Ich habe sie immer unterstützt. Ich finde es doof, dass sie da noch nachtreten muss. Aber jeder ist so wie er ist", stellte er in "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" nach der ersten Folge der Show klar. Doch natürlich konnte Patrick es sich auch nicht nehmen lassen, noch gegen seine Ex zu schießen. "Antonia ist einfach nicht für Reality-TV gemacht, sie kann sich da nicht öffnen. Daher denke ich nicht, dass da so viel kommen wird. Meine Prognose", berichtete er Aaron Troschke (33) und Bella Lesnik.

Dennoch kann Patrick nicht nur Schlechtes über die Beziehung mit Antonia sagen. "Ich vermisse die Zeit, die wir hatten, aber das Leben geht weiter", machte er deutlich. Seine Ex sieht das in der Show allerdings etwas anders. "Ich genieße mein Single-Leben wirklich aktuell sehr. Mir fehlt nichts", hatte die ehemalige Hofdame geschwärmt.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / patrick_romer_ Antonia Hemmer und Patrick Romer

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im März 2023

