Ist Patricia Kelly wirklich Diamantula bei "Masked Singer"?

Haben die The Masked Singer-Fans mit ihrer Vermutung recht? Seit vier Wochen läuft die achte Staffel der Gesangs-Show jetzt im TV. Welche Maske sich schon längst als Favorit herauskristallisiert hat: Diamantula! Hier steckt definitiv eine Promi-Dame mit einem geheimen Gesangstalent oder aber ein absoluter Profi darunter. Tatsächlich gibt es bei diesem Kostüm auch schon eine hartnäckige Theorie: Viele Zuschauer sind fest davon überzeugt, Patricia Kelly (53) anhand ihrer markanten Stimme erkannt zu haben. Aber passen die Diamantula-Indizien überhaupt? Promiflash hat die Hinweise mal unter die Lupe genommen!

Tatsächlich ergeben sich ein paar mögliche Übereinstimmungen zwischen Diamantula und dem Kelly-Family-Mitglied. So sind in den Hinweis-Clips Mannequins zu sehen – Patricia hat einen Song namens "Doll", was auf Deutsch Puppe bedeutet. Auch ein Handschuh kommt vor: Anlässlich ihres Hochzeitstages 2019 widmete sie ihrem Mann auf Instagram unter anderem die Zeilen: "Du bist nicht perfekt, ich auch nicht, aber wir passen wie ein Handschuh zusammen." Auffällig waren auch Spiegel in Diamantulas Videos: In der Serie "Public Prosecutor" gibt es unter anderem die Figur Patricia Kelly und eine Folge heißt "The Case of the Shattered Mirror" – auf Deutsch: "Der Fall des zerbrochenen Spiegels."

Wie es scheint, hat Patricia – deren Name bereits nach der ersten Show gefallen ist – auch schon einen möglichen Ablenkungsversuch unternommen. Am 1. April postete sie scheinbar Fotos aus einem Mallorca-Urlaub mit ihrem Mann Denis Sawinking und der Familie. Doch ihre Follower wittern hier eine falsche Fährte! "April, April! Von wegen auf Mallorca... Diamantula!", witzelte ein User in den Kommentaren. Ein weiterer betonte: "Netter Versuch. Sorry, aber man hat dich schon in den ersten Tönen erkannt, Diamantula!"

Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly, Sängerin

ProSieben/Willi Weber Diamantula bei "The Masked Singer"

Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly und ihr Mann Denis Sawinkin

