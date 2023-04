"The Masked Singer"-Halbfinale: Sarah Engels ist mit dabei!

Das Halbfinale von The Masked Singer steht an! In den vergangenen vier Wochen durften die Zuschauer wieder fleißig rätseln: Welche Stars stecken in den ulkigen Kostümen? Bisher mussten Schauspieler Jan Josef Liefers (58), dessen Frau Anna Loos (52), Sängerin Marianne Rosenberg (68) und Moderator Daniel Boschmann (42) ihre Identitäten preisgeben. Doch wer sind die übrigen fünf? Diese Frage stellt sich auch das Rateteam um Ruth Moschner und Rea Garvey (49). Im bevorstehenden Halbfinale bekommen sie prominenten Support...

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde jetzt verkündet: "Im Halbfinale wird Sarah Engels (30) unser Rategast sein! Wir freuen uns riesig! Wer könnte das Rateteam besser ergänzen als jemand, der selbst schon unter einer Maske steckte?" Wie die Kommentare unter dem Beitrag zeigen, sind die Zuschauer total begeistert, dass die DSDS-Bekanntheit in der kommenden Sendung dabei sein wird. Auch die Sängerin selbst jubelt: "Freue mich riesig!"

Zur Erinnerung: Sarah nahm 2020 an der dritten Staffel von "The Masked Singer" teil – und gewann die Ausgabe am Ende auch. Die Ex-Frau von Pietro Lombardi (30) steckte damals in dem Skelett-Kostüm und performte mit Vorliebe emotionale Balladen wie "Chandelier" von Sia (47) oder "I Have Nothing" von Whitney Houston (✝48).

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2022

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Musikerin

