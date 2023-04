"Kampf der Realitystars": War Eva eifersüchtig auf Antonia?

War das der Grund für die Nominierung? In der neuen Staffel von Kampf der Realitystars ist auch die Bauer sucht Frau-Bekanntheit Antonia Hemmer (23) dabei gewesen. Doch in der vergangenen Folge musste sie sich schon wieder von ihren Mitstreitern verabschieden. Bei der Nominierung bekam sie die meisten Stimmen. Auch die Kandidatin Evanthia Benetatou (31) gab Antonia ihre Stimme – etwa aus Eifersucht?

Auf Instagram fragte ein User nun Antonia, ob Eva sie nur wegen Paul Janke (41) rausgewählt habe. "Ich hätte sie nicht gewählt, aber sie war anscheinend sehr eifersüchtig, weil sie gemerkt hat, dass Pauli und ich uns super verstehen", gab die Blondine ihre Meinung diesbezüglich ab. Die Griechin scheint ein Auge auf den Ur-Bachelor geworfen zu haben.

In der Show flirteten Paul und Eva auch schon – es kam sogar zu einer kleinen Kuscheleinheit am Abend. In den vergangenen Wochen wurde aber mehr darüber spekuliert, ob nicht Antonia und der Muskelmann was am Laufen hätten. Doch die Ex von Patrick Romer (27) verriet bereits: Sie ist Single!

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2023, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Antonia Hemmer bei "Kampf der Realitystars" 2023

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Anzeige

RTL II Paul Janke und Antonia Hemmer bei "Kampf der Realitystars" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de