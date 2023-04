Nach Zwillingsgeburt: Leigh-Anne Pinnock zeigt Hammer-Body

Leigh-Anne Pinnock (31) zeigt ihre Traumfigur! Die Sängerin durfte sich im August 2021 zum ersten Mal über Nachwuchs freuen: Gemeinsam mit ihrem Partner Andre Gray (31) bekam der Little Mix-Star Zwillinge. Vor wenigen Monaten verriet sie dann, dass sie zwei Mädchen bekommen hat. Davon ist an ihrem Körper aber keine Spur mehr zu finden: Leigh-Anne zeigt jetzt stolz ihren Bikini-Body!

In ihrer Instagram-Story teilt die Britin ein heißes Video von sich am Strand. In einem knappen schwarzen Bikini mit einem leichten Jäckchen läuft sie in Zeitlupe durch den Sand und wirft verführerisch ihre Haare in die Luft. "Könnte bitte jetzt schon Sommer sein?", schreibt Leigh-Anne dazu. Von ihrem einstigen Zwillingsbabybauch ist dabei nichts mehr zu sehen!

Erst am Muttertag widmete Leigh-Anne ihren Zwillingstöchtern liebe Worte. "So gesegnet, dass ich eure Mama sein darf! Alles Gute zum Muttertag an all die übermenschlichen Mütter da draußen. Unbeschreiblich ist nicht das passende Wort!", kommentierte sie ein niedliches Foto, auf dem sie ihre Kleinen an den Händen hält.

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihren Kindern im April 2023

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihren Kindern

