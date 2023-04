Mit Pic: Leigh-Anne Pinnock verrät Geschlecht der Zwillinge

Leigh-Anne Pinnock (31) gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick auf ihre Zwillinge! Im August 2021 machten wundervolle News die Runde: Der Little Mix-Star und sein Partner Andre Gray (31) sind zum ersten Mal Eltern geworden – und zwar von Zwillingen! Ihre Kids hält die "Woman Like Me"-Interpretin allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch die Geschlechter ihrer Sprösslinge verriet Leigh öffentlich nicht – bis jetzt!

Anlässlich der Ostertage teilte die 31-Jährige zwei niedliche Schnappschüsse mit ihren Kindern auf Instagram – dabei fiel ihren Followern sofort auf: Leigh ist Mama von zwei Mädchen! Die Fans sind ganz aus dem Häuschen! "Oh mein Gott! Hat sie gerade das Geschlecht der beiden verraten? So süß!" oder "Eine Königin und ihre kleinen Prinzessinnen", kommentierten zwei Fans, während ein weiterer überrascht schrieb: "Bin ich der Einzige, der dachte, sie hätte Jungs?"

Bereits zum Muttertag in Großbritannien und Irland teilte die Sängerin ein seltenes Bild von sich und ihrem Nachwuchs auf der Social-Media-Plattform: "So gesegnet, dass ich eure Mama sein darf! Alles Gute zum Muttertag an all die übermenschlichen Mütter da draußen. Unbeschreiblich ist nicht das passende Wort!", schrieb sie unter der Aufnahme, auf der Leigh und ihre Zwillinge bei einem Spaziergang zu sehen sind.

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock und Andre Gray mit ihren Kindern

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihren Kindern im April 2023

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihren Kindern

