Wegen Kinder-Kommentar: Kate soll auf Prinz Harry sauer sein

Das lässt Prinzessin Kate (41) nicht auf sich sitzen! Seit Jahren herrscht zwischen ihrem Schwager Prinz Harry (38) und der britischen Königsfamilie dicke Luft. Grund dafür ist unter anderem seine Biografie, in der er vor allem gegen seinen Vater Charles (74) und seinen Bruder William (40) schießt. Doch auch zu seinen Neffen George (9) und Louis (5) und seiner Nichte Charlotte (7) äußerte sich Harry: Er habe Angst, dass die jüngeren Geschwister des zukünftigen Thronfolgers dasselbe Schicksal erleiden wie er – eine Aussage, die Kate in Rage versetzt!

Das verriet die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber OK!: "Es ist nicht so, dass William Harry gesagt hat, er solle sich nicht in das Leben seiner Kinder einmischen, sondern er hat ihm gesagt, dass George, Charlotte und Louis nicht in seiner Verantwortung liegen." So solle der 38-Jährige nicht davon ausgehen, dass sich die Kids genau so fühlen werden wie er – als "Ersatzmann". "Charlotte und Louis werden sehr wichtige Menschen mit großen Privilegien und einer riesigen Plattform sein, also brauchen sie sich nicht als Ersatz zu fühlen", erklärte die Journalistin abschließend.

Umso schwerer wird es Kate nun sicherlich fallen, auf Harry während der anstehenden Krönung von Charles zuzugehen – dieser scheint nämlich gute Miene zum bösen Spiel machen zu wollen: "Ich denke, es wird wahrscheinlich dem Prinzen und der Prinzessin von Wales obliegen, eine Art Freundschaftshand auszustrecken, was schwierig sein wird, aber es ist das große Wochenende des Königs", erklärte die Royal-Expertin Camilla Tominey The Telegraph.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Frau von Prinz William

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de