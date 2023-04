"Absoluter Schock": GNTM-Cassy rechnete nicht mit Rauswurf

Cassy Cassau musste ihren Rauswurf erst einmal verdauen! Am Donnerstag musste das Nachwuchsmodel die Castingshow Germany's next Topmodel verlassen. Mit ihr ging auch das Best-Ager-Model Marielena Aponte. Der doppelte Exit sorgte im Backstage-Bereich bei den Schützlingen von Modelmama Heidi Klum (49) für jede Menge Tränen und allgemeine Fassungslosigkeit. Cassy hat Promiflash jetzt verraten, dass sie von ihrem Rauswurf total überrumpelt war!

"Für mich war Heidis Entscheidung ein absoluter Schock, da ich mich so weiterentwickelt habe und die letzten Wochen immer eine der besten war", meint Cassy im Promiflash-Interview. Vor allem da es in den vergangenen Wochen viele andere Kandidatinnen gegeben habe, die immer wieder gewackelt haben, sei sie überrascht gewesen. Allerdings betont die 23-Jährige auch, dass die Entscheidung letztlich natürlich bei Heidi liege und sie ihren Entschluss respektiere. Viel Zeit blieb ihr nach dem Exit nicht, denn zusammen mit Marielena ging es direkt nach dem Walk in ein Hotel und am nächsten Tag zum Flughafen.

Bis zu dem Moment, in dem Cassy zurück in den Backstage-Bereich kam, hatte sie den Rauswurf noch gar nicht richtig realisiert. "Als ich dann in den Backstage kam und die Mädels gesehen habe und mir klar wurde, dass jetzt alles hier vorbei ist und ich mich verabschieden muss, wurde ich extrem traurig. Ich hätte stundenlang heulen können", meint sie. Sie habe sich in einer Schockstarre befunden.

