Hate? Julian Claßen und Tanja löschen Proll-Video wieder

Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26) polarisieren mal wieder mit ihrem Content! Wenige Monate nach der dramatischen Trennung von seiner Frau Bibi Claßen (30) ist der zweifache Papa mit seiner jetzigen Freundin zusammengekommen. Die hübsche Influencerin scheint den Webstar ziemlich glücklich zu machen! Die Fans bekommen auch regelmäßige Einblicke in ihr luxuriöses Pärchenleben – was vor allem Bibis treuen Anhängern nicht immer schmeckt. Für ihr neuestes Video haben Julian und Tanja wohl so viel Hate abbekommen, dass sie es wieder offline genommen haben!

Das gelöschte TikTok kursiert noch immer im Netz: "Hier Tanja! Können wir bitte über Julis Glow-up sprechen?", lautet unter anderem der Titel. Zu sehen sind zunächst alte – und ziemlich unvorteilhafte – Aufnahmen von Julian, als er offenkundig noch mit Bibi zusammen war. Dann verkündet Tanja ganz in The Kardashians-Manier, ihm ein Make-over verpassen zu wollen. Es folgen lauter hübsche Schnappschüsse vom "neuen" Julian, der sich mehr Muskeln, mehr Bart und neue Kleidung zugelegt hat...

"Nicht, dass er nicht schon vorher der Schönste und Coolste war, aber ich finde seine Entwicklung so krank! Hammer Typ, dieser Julian", heißt es weiter im Beitrag. "Und diese Tanja ist auch nicht schlecht." In dem wohl nicht ganz ernst gemeinten Clip kommt es so rüber, als würde Tanja sich Julians "Verwandlung" selbst zuschreiben – und als wäre er jetzt eine bessere Version von sich selbst als mit Bibi damals. Ob das Paar dafür wohl einen Shitstorm abbekommen und das Video deshalb gelöscht hat?

Instagram / julienco_ Julian Claßen im September 2017

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

