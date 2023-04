Hautenges Dress: Kim Kardashian zeigt auf Event ihre Kurven

Kim Kardashian (42) kann auch elegant! Mit 353 Millionen Followern macht dem Reality-TV-Star auf Instagram niemand so schnell was vor. Die Unternehmerin liebt ihren Körper und zeigt sich auf der Plattform zumeist zur Freude ihrer Fans leicht bekleidet. Doch die Ex-Frau von Kanye West (45) kann wohl einfach alles tragen. Jetzt stand ein großes Event in New York an: Zu dem erschien Kim in einem eleganten Kleid!

Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Time lud zahlreiche Prominente zur "Time 100"-Gala in New York City ein. Zu der Veranstaltung waren die laut der Time 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2023 geladen – zu ihnen gehörte Kim Kardashian. Für den Abend warf sich die Influencerin in ein bodenlanges, enges weißes Kleid. Das Dress kombinierte sie mit einem auffälligen Collier.

Neben Kim sorgte auf dem roten Teppich Rapperin Doja Cat (27) für jede Menge Aufsehen. Der Grund: Die Musikerin trug ein Kleid, das obenrum transparent war und somit freie Sicht auf ihre Oberweite bot. Auch Kaia Gerber (21) und Austin Butler (31) statteten dem Event einen Besuch ab. Das Model und der Schauspieler wählten hingegen einen schlichten Look.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian in New York City

Anzeige

Getty Images Doja Cat bei der "Time 100"-Gala in New York City

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de