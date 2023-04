Kim Kardashian zeigt ihre Kurven in einem knappen Bikini!

Oh, là, là – Kim Kardashian (42) bringt ihre Fans mal wieder zum Staunen! Die Reality-TV-Bekanntheit ist bekannt dafür, hin und wieder heiße Fotos in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Immer wieder zeigt sie sich in knappen Outfits und tiefen Ausschnitten und begeistert damit ihre Fans. Und auch jetzt gibt die Ex-Frau von Kanye West (45) wieder hotte Fotos zum Besten: Kim zeigt ihre Kurven im Bikini!

In ihrem Badezimmer posiert die Schönheit in einem knappen Zweiteiler ihrer eigenen Modemarke vor dem Spiegel. Dabei setzt sie ihre Bauchmuskeln perfekt in Szene. "Ich probiere Skims nur an und bete, dass es in L.A. nicht für immer regnet", schreibt Kim neben das Instagram-Foto. "Definition von perfekter Struktur", kommentiert ein begeisterter Fan das Posting.

Erst vor wenigen Wochen postete die Unternehmerin eine Reihe von Bikinifotos und nahm ihre kleine Schwester damit auf die Schippe: "Kendall Jenner (27) mit ihren langen Händen an der Linse" – womit sie auf ein Foto des Models anspielte. Darauf sahen seine Finger unnatürlich lang aus, was Fans als einen Photoshop-Fail erkannt haben wollten.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de