Ist Paulina Ljubas lieber in einer Beziehung oder Single?

In ihrem Liebesleben gab es schon einige Auf und Abs. Paulina Ljubas (26) war 2020 für einige Monate mit Henrik Stoltenberg liiert. Nachdem die beiden ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe gestellt hatten, ging diese jedoch in die Brüche. Darauf folgte eine Romanze mit Temptation Island-Hottie Yasin Mohamed (31) – auch diese Liaison endete. Doch ist Paulina lieber Single oder vergeben?

"Beides hat seine Vor- und Nachteile", berichtet die einstige Köln 50667-Darstellerin in ihrer Instagram-Story. Sie finde die Vorstellung schöner, ihr Leben mit einem Menschen, den sie liebt, zu teilen und gemeinsam durch den Alltag zu gehen. "Allerdings habe ich auch absolut kein Problem damit, für mich zu sein und finde das auch superwichtig für die Selbstentwicklung", macht Paulina deutlich. Man müsse mit sich selbst im Reinen sein, um Platz für einen anderen Menschen zu haben.

"Das Wichtigste sollte einfach sein, dass man sein Glück in sich selbst und seinem Leben hat und nicht in einer anderen Person sucht", erklärt die Beauty. "Dann kann dieser Mensch dein Glück auch nicht wieder mitnehmen, falls es mit euch nicht funktioniert", gibt Paulina ihren Fans mit auf den Weg. Das habe sie auch erst lernen müssen, doch heute sei sie dankbar dafür. "So kann man auch erst mal richtig heilen und sich darüber im Klaren werden, was man will", offenbart sie.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmerin

